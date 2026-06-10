大東建託は、関西エリアの居住者を対象に実施した『いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜関西版＞』の結果を発表した。「住みたい街（駅）ランキング」では、【大阪府・梅田A（JR東海道本線）】が4年連続で首位を獲得し、「住みたい街（自治体）ランキング」では【兵庫県・西宮市】が8年連続で1位となった。【ランキング表】関西エリアの居住者に調査！「住みたい街（駅）ランキング」TOP10調査は、2026年2月10日〜3月22