6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親、佳月さん（49）が9日、Instagramのストーリーズを更新。慌ただしい朝に作った、たくさんのおかずを詰めたお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】うるしやま家 大家族15人分のお弁当佳月さんはこれまで、子どもたち全員分の大量のプレゼントを並べた部屋や、家族15人分のお弁当など、大家族ならではの様子をInstagramで紹介してきた。「お弁当屋さんみたい」「15人分は尊敬で