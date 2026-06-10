「こんぴらさん」の名前で親しまれる金刀比羅宮（香川県琴平町）をテーマにした手遊び「金毘羅船々（こんぴらふねふね）」の世界大会が、１３日に初めて開かれる。民謡に合わせた手遊びで、京都・祇園のお座敷などで定番だが、日常で目にする機会は少ない。退職後に東京から移住した琴平町の観光協会事務局長が、全国的な知名度を生かして「世界」を目指そうと企画した。（高松総局須藤さくら）金毘羅船々は元々、海の守り神