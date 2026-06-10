お笑いタレントの山田花子が9日、自身のアメブロを更新。手作りの夕食メニューを公開した。【映像】山田花子の手料理やお弁当（複数カット）山田は「晩ごはん」というタイトルでブログを更新。この日は「カレーうどん」を作ったことを明かし、品数豊富な食卓を公開した。調理の際には「玉ねぎ入れるの忘れた」と、お茶目な失敗があったこともつづった。しかし家族からの評判は良かったようで、「もちろん麺おかわりしてくれ