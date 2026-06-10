今まで人間の力だけでは太刀打ちできなかった課題――いわば“ミッションインポッシブル”にAIを駆使して挑んでいく実験的なバラエティ『AI大作戦』が6月10日（水）にスタートする。初回放送直前、バイきんぐ・小峠英二をはじめ、いとうせいこう、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、渡辺瑠海アナウンサーらレギュラーメンバーからコメントが到着した。『AI大作戦』の舞台は、今まで不可能とされてきたミッションに挑む“秘密結社”とい