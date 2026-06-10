バーガーキングの食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾の予約受付が、2026年6月10日11時に始まりました。参加チケットは数量限定です。開催日は6月19日から25日までの7日間。店舗により実施していない日、時間帯があります。限定グッズがもらえるビーフ4枚を使用した"ワンパウンダーシリーズ"を好きなだけ食べられるイベントです。年3回の開催予定で、3月の初回に続き、今回で2回目。ファイナルとなる次回は12月
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