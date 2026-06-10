サンワサプライが運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、オープンイヤー型Bluetoothヘッドセット『400-BTSH028』を発売した。販売価格は6,982円（税抜）。 【画像あり】充電台に置いている本体を持つだけで通話に出られる本体の機能一覧 耳をふさがないオープンイヤー型を採用しており、通話中でも周囲の声や呼びかけ、オフィス内の音に気づきやすい構造となっている。イヤホンのような圧迫