青森ワッツは6月10日、高橋昌也との選手兼通訳の契約締結を発表。契約期間は1年と公表された。 東京都出身で現在22歳の高橋は、177センチ75キロのポイントガード。サンロッカーズ渋谷U15でプレー後、アメリカへ渡り複数の名門校やコミュニティカレッジで研鑽を積む。そして、2025年に青森ワッツの通訳兼練習生として加入し、今回選手契約を勝ち取った。 青森の北谷稔行ゼネラルマネージャ&#