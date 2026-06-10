音楽番組『Star Song Special』シーズン3の第7回が、6月11日14時よりPrime Videoにて配信。MCは安東弘樹が務め、Aぇ! groupがゲストとして番組初登場する。 （関連：【画像あり】Aぇ! groupが初のゲスト出演、『Star Song Special』シーズン3第7回の場面カット） スタジオライブでは、Aぇ! groupが「でこぼこライフ」を披露。同曲はAぇ! groupが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌