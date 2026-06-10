ファーマフーズは後場急落している。午後１時３０分ごろに発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高４８５億５５００万円（前年同期比３．７％増）、営業損益１４億３０００万円の赤字（前年同期２億１７００万円の赤字）となり、赤字幅が拡大して着地したことが嫌気されている。 同社は今期について、上期を積極投資期、下期を利益転換期として成長投資を行っており、「ニュ