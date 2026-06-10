ベストワンドットコムは後場プラスに転じ、年初来高値を更新した。きょう午後１時３０分ごろ、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は従来予想の２５億５０００万～３０億５０００万円から２８億５０００万～３０億５０００万円（前期比１２．０～１９．９％増）、営業利益予想は２億７５００万～３億２５００万