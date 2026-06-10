「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作『ドラゴンクエストモンスターズ４枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が、12月3日にNintendo Switch 2／Nintendo Switchで発売されることが決定した。Nintendo Storeおよびニンテンドーeショップでは予約受付が開始されている。 【画像あり】幼いビアンカとフローラに加えデボラも登場立ち絵・スクリーンショット 本作は『ドラ