（台北中央社）台湾原住民（先住民）族や華人の文化における死生観をテーマにした特別展「終章未完」（終わりなき章−生と死をめぐる文化的想像）が8日、国立歴史博物館（台北市）で始まった。開幕式ではパイワン族の長老と霊媒師による伝統的な祈りの儀式が執り行われた。同展では、仏教や道教、儒教、祖霊信仰など台湾の多様な文化の視点から、人々の「死後の世界」に対する想像を紹介する。展示品は、文化部（文化省）に重要古