（屏東中央社）茶葉に偽装した麻薬「ケタミン」約1867キロ（末端価格約150億円）を漁船で密輸したとして、台湾屏東地方検察署（地検）は9日までに、漁船の船主と乗組員の計2人を麻薬危害防止条例違反で起訴した。海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）が同日、発表した。海巡署は今年1月、「違法グループが漁船で違法薬物を密輸しようとしている」との情報を得て、屏東籍の漁船を捜索。85袋の防水麻袋の中から「鉄観音」の茶葉と表