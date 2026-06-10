開催：2026.6.10 会場：ラスベガス・ボールパーク 結果：[アスレチックス] 7 - 5 [ブリュワーズ] MLBの試合が10日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。 1回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 5球目を打ってライ