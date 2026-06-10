焦点工房は、中国のレンズメーカー「7Artisans」と老舗カメラブランド「Seagull（海鷗、シーガル）」が共同開発したライカMマウント対応のMFレンズ「M 35mm F1.7」を発売した。世界500本の限定生産。直販価格は7万9,800円。 共同開発に名を連ねるSeagullは、もともと「上海海鷗」の名称で親しまれ、1968年に改称した中国を代表するカメラブランド。二眼レフカメラ「Seagull 4」シリーズや