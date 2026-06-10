コミットグロースは6月5日に、同社が運営する子育てコミュニティ「てつなぎ」が、30〜40代を中心とした子育て世帯を対象に実施した、「子育て世帯のお金のリアル」に関する調査の結果を発表した。同調査は、専業主婦、共働き世帯、シングルマザーなどに対して行われ、189件の回答を得ている。●189件の声を分析今回の調査結果から、保護者はこれから増えていく教育費への不安を抱えつつも、食事が家族の楽しみであり、親自身の