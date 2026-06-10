AAAの宇野実彩子がプロデュースするファッションブランド「LAVANDA（ラバンダ）」公式Instagramが更新。宇野が登場するLAVANDAとHELLO KITTYのスペシャルコレクション第二弾を紹介するキュートなムービーに、注目が集まっている。 【動画＆写真】宇野実彩子の金髪ロング＆ヒョウ柄キャミ姿”平成ギャルルック”①② ■パラパラソングにのせて“平成ルックの宇野”がノリノリで登場 ピンク