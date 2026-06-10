【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鈴木雅之が、2026年で開業150年を迎える東京・JR大森駅の駅構内アナウンスを担当することが決定。開業記念日である6月12日より、毎日リアルな「時」を知らせることが発表された。 ■構内放送される楽曲は「違う、そうじゃない」「ロンリー・チャップリン」「め組のひと」「夢で逢えたら」の4曲 2026年ソロデビュー40周年を迎えた鈴木雅之。シャネルズ（後のラッツ＆スタ