【写真】佐久間大介×愛猫“佐久間家”の仲良しショット（全7枚） Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。愛猫・ツナのインパクト抜群な写真を公開し、注目を集めている。 ■ツナの“万華鏡写輪眼”ショット 佐久間は「万華鏡写輪眼神威！！！」に続けて、半角カタカナの「ｽﾞ」を波打つように連ねて投稿。さらに「#写輪眼開眼ネコ」「#ツナくん」とハッシュタグを添え、1枚の写真を公開した。 公開されたのは、ツナがカ