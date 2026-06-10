アルトナー [東証Ｐ] が6月10日後場(14:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期非連結比21.4％増の6.3億円に伸び、通期計画の20億円に対する進捗率は31.5％となり、5年平均の29.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.2％→18.0％に低下した。 株探ニュース