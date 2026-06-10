10日14時現在の日経平均株価は前日比1527.74円（-2.34％）安の6万3888.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は735、値下がりは787、変わらずは36。 日経平均マイナス寄与度は568.8円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が314.97円、キオクシア が111.46円、ＴＤＫ が105.59円、イビデン が85.82円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を232.31円押し上げている。次いでファスト