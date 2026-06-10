2026年6月8日、韓国・マネートゥデイは、「デモの警備に投入された警察官が、デモ参加者から中国の公安だと誤解され、罵声を浴びせられる出来事があった」と報じた。被害に遭ったのはソウル警察庁第2機動隊所属の警正（日本の警視に相当）で、その妻がSNSに「夫がショート動画で拡散され、嘲笑の的になっている」と投稿した。投稿によると、この警正は5日、松坡（ソンパ）区のオリンピック公園で行われた統一地方選挙の再選挙を求