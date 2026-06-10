中国の自動車輸出は今年1〜5月、輸出台数・輸出額がいずれも前年同期比4割以上増加しました。自動車輸出の好調は、自動車遠洋輸送の需要増をけん引しており、自動車運搬船の造船市場は活況を呈しています。 統計によると、今年1〜5月、広東省の広州南沙自動車埠頭（ふとう）を経由して輸出された自動車は、前年同期比約20％増の約19万2000台に達し、うち新エネルギー車は同80％増を超える約9万4000台に達したとのことです。南沙自