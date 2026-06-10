舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が9日夜、自身のインスタグラムを更新。ミニ・ブラウス＆デニム姿を披露した。「めっちゃピースしてる明日は東京ガーデンシアターにて、『ASIACULTUREFESTIVAL2026』お昼のファッションショーに出演させていただきます」と報告。ミニ・ブラウス＆デニム姿の写真をアップし「あまりにも豪華な方々が出演するイベントに出演させていただけ