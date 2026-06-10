プロ野球は10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表。セ・リーグでは阪神の高橋遥人投手と佐藤輝明選手、パ・リーグでは日本ハムの伊藤大海投手と西武のネビン選手が選出されました。セ・リーグは、阪神の2選手はともに3、4月度から2か月連続の受賞。高橋投手は5月に1完封を含む4戦3勝、防御率1.52の成績。佐藤選手は5月打率.363、7本塁打、14打点でリーグ首位を走るチームを牽引しています。パ・リーグは、日本ハムの開幕投手を