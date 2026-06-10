山都町で6日、子どもの田植え体験会がありました。山都町とSDGsの取り組みを進めようと協定を結ぶユナイテッドトヨタ熊本が、食育や地産地消を目的に開催し、今回で5回目です。 会場となった通潤橋前の棚田では、参加者が「くまさんの輝き」の苗を1本ずつ丁寧に植えていました。10月頃には、稲刈りと掛け干し体験が行われ、収穫したコメは参加者に贈られるということです。