甲子園歴史館では7月11日、12日の両日、阪神OBによる「なつ」夢トークショーを開催する。11日は能見篤史氏（スポーツニッポン新聞社評論家）、福原忍氏。12日は桧山進次郎氏、秋山拓巳氏が参加する。チケットは今月11日からオンラインで販売される。