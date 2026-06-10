九州電力が設立した「九電みらい財団」が9日、子どもの育成支援活動を行う熊本県内3つの団体に助成金を贈りました。毎年、贈っていて、今年は九州各地の22団体に総額およそ730万円を助成することが決まっています。県内では、熊本豪雨で被災した地域の河川で生き物の観察など魚を増やす活動を行っている「NPO法人ITAL」や、植栽や水源涵養学習などを行う「くすの木シェアリングネイチャーの会」、竹や廃材を活用したものづく