香港で女性にわいせつな行為をしたとして、わいせつ侵犯罪で起訴され、後に罰金1万5000香港ドルの有罪判決を受けた元「ONEN’ONLY（ワンエンオンリー）」の上村謙信（26）が10日までに公式Xおよびファンクラブを開設。活動再開の意向を示した。同Xに「上村謙信を応援してくださっている皆さまへ」と題した文書を掲載。「安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Inst