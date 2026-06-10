「カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）５チームで争う女子１次リーグ最終戦が行われる。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは残り１試合を残して１勝２敗。３チームが進む２次リーグ進出へ、崖っぷちの状況だ。勝敗数だけでロコが突破できる可能性は１通り。ロコ・ソラーレが中部電力に勝利し、フィロシーク青森がＳＣ軽井沢クに敗れた場合のみとなる。ロコ・ソラーレが勝ち、フィロシーク青森がＳＣ