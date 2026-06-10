ＮＰＢは１０日、セ、パ両リーグの５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」受賞者を発表した。セ・リーグは投手部門、野手部門ともに阪神勢が受賞。高橋遥人投手と佐藤輝明選手が３、４月度に続く受賞となった。２カ月連続での同一チーム、同一選手の投打同時受賞は両リーグ通じて初となる。高橋投手は５月に４試合に先発し３勝０敗、防御率１・５２と圧倒的な数字を残した。佐藤選手は全２５試合に先発出場し、リーグトップの打