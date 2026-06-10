【女流雀士ＮＥＸＴヒロインインタビュー】今月からスタートした、Ｍリーグ入りもささやかれるほどの実力を持つ女性雀士のインタビュー。今回は、グラビアアイドルと麻雀プロの二刀流で活躍する篠原冴美の後編だ。インスタグラムフォロワー数４６万人超の人気者となるまでに、どんな道のりがあったのだろう。篠原の芸能界デビューは１１歳、両親が芸能事務所に応募したことにさかのぼる。「父はめちゃくちゃ麻雀好きで、職場の人