ザック・スナイダー監督が、「ニューヨーク1997」のリバイバル版製作をすると報じられている。「マン・オブ・スティール」などを手掛けたスナイダーが、ジョン・カーペンター監督による同作を新たに描く新作に向けて契約を交わしたと言われている。 【写真】オリジナル版で主演を務めた人気俳優 ザ・ハリウッド・リポーターによると、スナイダーは監督だけでな