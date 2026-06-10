リサ・クドローとミラ・ソルヴィノが、「ロミーとミッシェルの場合」続編の製作を開始した。1997年に公開され、今でもカルト的人気を誇る同コメディ映画で主役を務める2人の現場の様子が公開された。 【写真】ちょっ！30年経っても衣装テイストは以前のまんまw 20世紀フォックスの投稿では、こうキャプションが付けられている。「みんなが待っていた再会！ロミーとミッシェルの続編が現在製作中」 この