上白石萌音が10日、都内にて行われた「第五十一回菊田一夫演劇賞」の授賞式に出席。幼い頃から憧れ続けた演劇への思いや、作品を通じて得たかけがえのない経験を語った。【写真】上白石萌音＆萌歌姉妹がそろって登場！全身ショットも菊田一夫演劇賞とは、日本の演劇界に偉大なる足跡を残された菊田一夫氏の業績を永く伝えるとともに、氏の念願であった演劇の発展のための一助として、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した芸術