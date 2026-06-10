◆ファーム・リーグ巨人―西武（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）「５番・一塁」で出場していた巨人の三塚琉生外野手（２２）が負傷交代した。２回先頭から右前打で出塁。２死一塁となり、山瀬の打席でけん制球で帰塁した直後に左肩を気にするしぐさを見せてトレーナーとともにベンチ裏へ戻った。直後に代走・荒巻との交代がアナウンスされた。昨年６月に支配下昇格を勝ち取った左の大砲候補。４年目の今季はファー