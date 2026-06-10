婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）の第7話が、9日に放送された。スタジオではMCを務める森香澄が、西澤由夏アナウンサーの婚活の様子に思わず涙を見せる場面があった。【番組カット】深刻なすれ違い…涙を流す34歳美人社長本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われ