お笑いコンビ・見取り図のリリー（42）が10日、都内で行われたLIFULL HOME’Sのイベント『賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室』に登場。5月下旬に、結婚を発表して以降、初のイベント出演で、妻の「呼び方」を明かした。【写真】結婚発表後初の公の場！幸せそうな表情を浮かべる見取り図リリー同イベントに相方の盛山晋太郎（40）とともに登場すると、司会者から冒頭「ご結婚おめでとうございます！」の声かけがあ