高市総理大臣が来月1日からインド北東部のアッサム州を訪問し、モディ首相と首脳会談を行う見通しだと、アッサム州の州首相が明らかにしました。高市総理とモディ首相の対面での首脳会談は2回目となります。インドメディアは、両首脳が中東情勢の悪化によるエネルギー供給の問題や安全保障分野での協力などについて幅広く協議するとの見方を伝えています。