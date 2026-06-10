台湾メディアは国家分裂扇動罪で服役していた台湾の出版社の編集長が刑期を終え、出所したと報じました。出所したのは、台湾で中国に批判的な書籍を発行する出版社「八旗文化」の李延賀編集長です。李さんは2023年、親族に会うため上海を訪れた後、連絡がとれなくなり、その後、中国の国家安全当局に拘束されたことが明らかになりました。中国政府は当時、李さんについて、「国家の安全に危害を及ぼす活動に従事した疑い」で取り調