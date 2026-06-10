お笑いタレントのいとうあさこ（55）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。学生時代に付けられていたあだ名を明かす場面があった。この日のテーマはルッキズム。お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが周りに合わせなくちゃいけなかった大学生時代は「凄いしんどかった」と吐露した。これに、大久保佳代子も「大学生時代が一番残酷な感じするよね。みんな集まって“新歓コ