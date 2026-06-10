俳優・上白石萌音（２８）が１０日、都内で行われた「第５１回菊田一夫演劇賞」授賞式に妹の上白石萌歌（２６）と出席した。１９７５年に設立された、演劇の発展を願って大衆演劇の功労者を表彰する賞で、萌音は「ダディ・ロング・レッグス」のジルーシャ・アボット役と「千と千尋の神隠し」の千尋役での演技が評価されての受賞となった。壇上に上がり「公演初日の舞台袖くらいに緊張しております。携わられた全ての方々に感