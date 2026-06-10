高松市の男性から現金を落としとろうとしたとして住居・職業不詳の男（20）が、きょう（10日）現行犯逮捕されました。 【写真を見る】「27、28万円やな」現金を脅し取ろうとしたとして住居・職業不詳の男（20）を現行犯逮捕【香川】 「どう落とし前つけてくれるんや」など脅したか 警察によりますと、男は今月4日午後11時49分ごろから5日午前1時22分までの間、高松市の男性（20）に対して、電話で「どう落とし前つけてくれるん