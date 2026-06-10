◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦日体大７―０周南公立大＝７回コールド（１０日・神宮）８年ぶり１４度目の出場となった周南公立大（中国地区大学）が日体大（首都大学）にコールドで敗れ、２回戦敗退となった。投手陣が日体大の１番・藤巻一洸内野手（日大三）に２打席連続弾を浴びるなど計３本の本塁打を許し７失点。打線は日体大先発・生盛亜勇太投手（４年＝興南）から６安打を放つも