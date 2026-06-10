昨年１２月に再婚を発表したアイドルグループ「最終未来少女」元メンバーの藤咲凪が１０日までにインスタグラムを更新。大人の雰囲気をまとった近影を公開した。藤咲はグラスと泡の絵文字を記すと、夜景を背景に、シャンパングラスを手にしたショットをアップ。この投稿には「なんか雰囲気かわったねナチュラルな雰囲気」「美しくなったね」「旦那がうらやましい」「なぎちゃん可愛いー！」「更に可愛くなったな〜凪ちゃん」