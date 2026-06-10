女優の本田翼が１０日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催されたＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲＳ１０周年記念展東京「ＭＯＮＳＴＥＲＳＢＹＭＯＮＳＴＥＲＳ：ＮＯＷＡＮＤＴＨＥＮ」（１１日〜７月５日）プレビューに出席した。昨年、世界的に流行したキャラクター「ＬＡＢＵＢＵ（ラブブ）」を始めとする「ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲＳ」シリーズを手がけたアーティスト、カシン・ロン氏の１０年の軌跡をたどる展示会のグロ