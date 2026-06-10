タレントの森尾由美（60）が8日、Instagramを更新。「60歳になるなんて…びっくりです」と、還暦を迎えたことを報告し、注目が集まっている。【映像】初孫とのプールや日常の様子&還暦を迎えた姿33歳の長女・優香さん、27歳の次女・真香さんと2人の娘がいる森尾。2022年6月にInstagramで、優香が出産し初孫の香澄ちゃんが誕生したことを報告。その後は3世代の親子ショットや、香澄ちゃんとプールや東京ディズニーシーを楽