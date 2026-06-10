◆ファーム・リーグ巨人―西武（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の鈴木大和外野手（２７）が初回から二盗に成功し、ファーム・リーグ中地区で単独トップとなる１８盗塁目を決めた。「２番・左翼」で出場し、初回１死から四球で出塁。２死一塁となってリチャードの初球でスタートを切った。悠々と二塁を陥れ、自慢の快足でチャンスメイクした。２１年に育成１位で入団した俊足外野手。昨年は６月に支配下昇格を