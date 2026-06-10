鳥取県西部の私立認可保育所で２月、職員が０歳児クラスの園児１人を寝かしつける際、片手をつかんで布団に放り投げる虐待行為をしていたことが、わかった。県が９日開かれた県議会福祉生活病院常任委員会で明らかにした。県によると、職員は２月２７日昼、寝ようとしない園児の片手をつかみ、布団に向かって放り投げたという。園児にけがはなかった。県は翌２８日に関係者の情報提供を受け、調査を開始。保育室内のカメラの